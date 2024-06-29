السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لو بتصحى بدري.. اعرف الفوائد العديدة التي ستعود على جسمك

فوائد النوم المبكر
فوائد النوم المبكر

الاستيقاظ مبكرًا يعد من العادات الصحية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على حياتنا اليومية بشكل كبير. فيما يلي بعض المميزات الهامة للاستيقاظ المبكر، وذلك بحسب ما ذكر في موقع “هيلث” الطبي. 

 

زيادة الإنتاجية: 
  - يعد الصباح وقتًا هادئًا وخاليًا من التشتيت، مما يتيح الفرصة للتركيز على الأعمال المهمة وتحقيق الإنتاجية العالية.

تحسين الصحة البدنية:
  - يمكن الاستفادة من وقت الصباح لممارسة الرياضة، مما يساعد في تحسين اللياقة البدنية وتقوية الجسم.

تعزيز الصحة النفسية:
  - الاستيقاظ مبكرًا يمنحك الوقت للتأمل والاسترخاء قبل بدء اليوم، مما يقلل من التوتر والقلق ويعزز الشعور بالراحة النفسية.

نصائح لتحسين النوم وضبط مواعيد الاستيقاظ بعد العودة من إجازة عيد الأضحى

تنظيم الوقت:
  - يساعد الاستيقاظ المبكر في تنظيم جدول اليوم بشكل أفضل، مما يتيح لك الفرصة لإتمام المهام المختلفة دون الشعور بالعجلة أو الضيق.

الاستفادة من ضوء النهار: 
  - التعرض لضوء الشمس في الصباح يعزز من إفراز الجسم لهرمون السيروتونين، الذي يحسن المزاج ويساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

 

تحسين العادات الغذائية:
  - يتيح لك الاستيقاظ المبكر الوقت لتناول وجبة إفطار صحية ومغذية، مما يساعد في بدء اليوم بنشاط وحيوية.

زيادة الإبداع والتفكير الإيجابي:
  - تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يكون لديهم مستويات أعلى من الإبداع والتفكير الإيجابي مقارنةً بأولئك الذين يستيقظون متأخرًا.

التخطيط الفعّال:
  - يمنحك الاستيقاظ المبكر الوقت للتخطيط ليومك ووضع أهداف واضحة، مما يزيد من احتمالية تحقيق تلك الأهداف بنجاح.

إن اعتماد عادة الاستيقاظ المبكر يتطلب بعض الجهد في البداية، لكن الفوائد العديدة التي يمكن تحقيقها تستحق هذا الجهد. يمكن أن تكون هذه العادة نقطة تحول نحو حياة أكثر صحة وسعادة وإنتاجية.

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