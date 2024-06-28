الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب إحاطة بشأن أزمة "حمام سباحة ميت الرومى" بالدقهلية

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس رزق الله

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ووزير الشباب والرياضية.

وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله في طب الإحاطة: يلجأ الأطفال على وجه الخصوص إلى حمامات السباحة هربًا من درجات الحرارة في فصل الصيف والتي ارتفعت خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأضافت: تفاجأنا خلال الأيام الماضية بتعرض ما يقرب من 11 طفلا بحالات اختناق داخل حمام سباحة بيت الرومي التابع لادارة شباب دكرنس بالدقهلية نتيجة لتعرضهم لكميات زائدة من مادة الكلور مما تسبب في نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وتساءلت قائلة: "من المفترض أن يكون هناك أمن وسلامة داخل حمامات السباحة لكي لا يتعرض الأطفال لمثل هذة الأمور التي كادت أن تودي بحياة 11 طفلا ليس لهم ذنب في تحمل أدني مسؤلية سلامتهم من قبل إدارة حمام السباحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة".

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وشددت عضو مجلس النواب علي أنه من الطبيعي أن يكون هناك إشراف كامل ومتابعة دورية علي كافة حمامات السباحة بشكل كامل وذلك حفاظا علي أرواح الأطفال وحماية لسلامتهم الشخصية ولكن تعرض الإطفال لحالات إختناق بهذا العدد يؤكد درجة الإهمال الكبير وعدم وجود مراقبة أومتابعة.

ونوهت بأن الإهمال في مراكز الشباب وحمامات السباحة والذي يترتب عليه عدم المتابعة الدورية لحمامات السباحة والأنشطة الرياضية يدفع في بعض الأحيان الأطفال حياتهم ثمنًا لهذا الأهمال المتسبب فية من يكونوا أمناء علي حياتهم.

وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمحاسبة كل المتورطين في الإهمال المتسبب في إصابة 11 طفلًا بحمام سباحة ميت الرومي بالدقهلية، واتخاذ اقصي درجات العقاب حتي لا يتكرر مثل هذة التصرفات من المسئولين.

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