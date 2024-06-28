بدء التحقيق في حريق استاد الإسكندرية أثناء مباراة بيراميدز وسموحة

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، التحقيق في واقعة نشوب حريق باستاد الإسكندرية الرياضى، أثناء استقباله مباراة سموحة وبيراميدز في الدورى العام.

وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع آثاره وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على اسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولي الاستاد لسؤالهم عن الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية لفحصه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة علي حريق نشوب باستاد الاسكندرية، أثناء سير مباراة بيراميدز أمام سموحة في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، بالجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين.

وفور بداية الشوط الثاني، نشب حريق داخل أحد غرف التحكم بملعب ستاد الإسكندرية، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة، لحين السيطرة علي الحريق.

تلقت مديرية امن الاسكندرية، إخطار يفيد بورود بلاغ الي قوات الحماية المدنية بنشوب حريق باستاد الاسكندرية اثناء مباراة براميدز وسموحة.

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية الميدانية بمعداتها وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل بغرفة التحكم اثر حدوث ماس كهربائى باحد ابراج الانارة اثناء الشوط الثانى فى الدقيقة الرابعة شب حريق بالغرفة مما اسفر عن خروج دخان وتطاير الحريق، حدث حالة من الهرج والمرج الفزع بين المواطنين والاعبين، انتقل سيارات الإطفاء الي مكان الواقعة.

علي الفور تمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل تطاير النيران باقى اجزاء الاستاد، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بعد تقدم سموحة في الدقيقة 15 عن طريق حسام حسن وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع.

وبعد مرور 6 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، نشب حريق داخل غرفة تحكم الكهرباء بالملعب، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سموحة وبيراميدز، المقامة حاليًا على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل "موسم2023/2024"، بالتعادل الإيجابي 1/1.

في الدقيقة الـ15، يحتسب حكم الساحة محمد سلامة، ضربة جزاء لسموحة، عقب تدخل من مهند لاشين لاعب بيراميدز على قدم طارق علاء، مدافع الموج الأزرق داخل منطقة الجزاء، ترجمها زميله حسام حسن لهدف.

وعقب هدف سموحة، كاد بيراميدز يدرك التعادل، في الدقيقة الـ16، عقب عرضية خطيرة، قابلها إبراهيم عادل، بتسديدة صاروخية، إلا أن الهاني سليمان، حولها إلى ضربة ركنية.

في الدقيقة الـ38، يرسل مصطفى البدري لاعب سموحة، كرة عرضية لهداف الفريق حسام حسن، الذي قابل الكرة بكعب قدمه إلا ان أحمد الشناوي حارس بيراميدز، نجح في التصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الـ45+2، يدرك الكونغولي فيستون ماييلي، التعادل لبيراميدز برأسية، من عرضية كريم حافظ.

وشهدت الدقيقة الـ45+8، إشهار حكم الساحة الكارت الأحمر في وجه الهاني سليمان حارس سموحة، بعد تدخل قوي على قدم فيستون ماييلي، عقب تمريرة خاطئة من حمدي علاء مدافع الموج الأزرق.