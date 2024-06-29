ما لا تعرفه عن استخدامات الماء والملح في تنظيف المنزل

الماء والملح هما مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ولهما استخدامات عديدة في تنظيف وتطهير المنزل. يعتبر هذا المزيج من أكثر الوسائل الطبيعية والفعالة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة المنزلية.



وإليك بعض الاستخدامات الشائعة للماء والملح في التنظيف، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث " الطبي.



تنظيف الأسطح

يمكن استخدام محلول الماء والملح لتنظيف مختلف الأسطح في المنزل، مثل أسطح المطبخ، والطاولات، والأرضيات. يُحضر المحلول بإضافة ملعقتين كبيرتين من الملح إلى لتر من الماء الدافئ، ثم يتم مسح الأسطح بقطعة قماش مبللة بهذا المحلول. يساعد الملح في إزالة البقع والشحوم بفضل خصائصه الكاشطة.





تطهير الأحواض والحنفيات

يُعتبر الماء والملح مطهرًا طبيعيًا فعالًا للأحواض والحنفيات. يُحضر محلول مكون من ملعقة كبيرة من الملح المذاب في كوب من الماء الساخن، ويُستخدم لفرك الأحواض والحنفيات. يساعد هذا المحلول في إزالة الرواسب المعدنية والبقع الصعبة، كما يقضي على البكتيريا والجراثيم.





إزالة الروائح الكريهة

يساعد الملح على امتصاص الروائح الكريهة من المنزل. يمكن وضع أطباق صغيرة تحتوي على ملح في زوايا المنزل أو في الثلاجة لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام محلول الماء والملح لتنظيف صناديق القمامة، مما يساعد في التخلص من الروائح الكريهة.





تنظيف الأفران والمواقد

لإزالة البقع والشحوم من الأفران والمواقد، يمكن رش الملح على البقع وتركه لبضع دقائق لامتصاص الشحوم. بعد ذلك، يتم مسح السطح بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ. يمكن أيضًا تحضير معجون من الماء والملح وفرك البقع الصعبة بهذا المعجون للحصول على نتائج أفضل.





تنظيف الزجاج والمرايا

يمكن استخدام محلول الماء والملح لتنظيف الزجاج والمرايا. يُحضر المحلول بإضافة ملعقتين صغيرتين من الملح إلى لتر من الماء الفاتر، ويتم مسح الزجاج والمرايا بهذا المحلول باستخدام قطعة قماش نظيفة. يترك الزجاج نظيفًا ولامعًا بدون ترك أي آثار.





تنظيف السجاد والبسط

لإزالة البقع من السجاد والبسط، يمكن رش الملح على البقعة وتركه لبضع دقائق لامتصاص الرطوبة والشحوم. بعد ذلك، يتم فرك البقعة بفرشاة ناعمة ثم تنظيفها بمحلول الماء والملح. يساعد هذا في إزالة البقع العنيدة ويترك السجاد نظيفًا ومنعشًا.





استخدام الماء والملح في تنظيف المنزل هو خيار طبيعي وفعال وآمن. يوفر هذا المزيج وسيلة اقتصادية لتنظيف وتطهير مختلف الأسطح والمناطق في المنزل بدون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية القاسية. لذا، يمكن اعتماد هذه الطريقة كجزء من الروتين اليومي للحفاظ على نظافة وصحة البيئة المنزلية.