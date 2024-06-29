السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات مادة التاريخ للثانوية العامة لعام 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يقوم طلاب الشعبة الأدبية للصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 بأداء امتحان مادة التاريخ؛ مما جعل الكثير من طلاب الثانوية العامة يبحثون عن توزيع درجات مادة التاريخ للثانوية العامة لعام 2024.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم طلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) بأدء امتحان مادة الفيزياء يوم غد السبت الموافق 29 يونيو الجاري.

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توزيع درجات مادة التاريخ  للثانوية العامة لعام 2024:

وجاء توزيع درجات مادة التاريخ للثانوية العامة على النحو التالي:

- نسبة أسئلة الاختيار من متعدد: 85 ٪.؜

- نسبة الأسئلة المقالية: 15 ٪.؜

- زمن الامتحان: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية: 60.

- عدد الأسئلة: 50.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 46.

- عدد الأسئلة المقالية: 4.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 40 درجة.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 6.

مواصفات امتحان التاريخ للثانوية العامة لعام 2024:

عدد الأسئلة 46 بينها اثنان مقاليان.

10 أسئلة كل سؤال بدرجتين وهي أسئلة الربط الصعبة.

أسئلة مباشرة.

أسئلة سهلة عليها درجة واحدة.

أسئلة الربط:

 وهي أسئلة تربط  بين الفصول والأحداث والعلاقات والدول والمعاهدات، على سبيل المثال كيف تؤثر معاهدة في الفصل الأول على حدث في الفصل الرابع، وهي من الأسئلة الصعبة كل سؤال بدرجتين.

موعد امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة 2024:

وفقًا لجدول امتحان الثانوية العامة 2024 يأتي موعد امتحان مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي  يوم 28 يونيو الجاري، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر على مدار 3 ساعات، وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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ومن النصائح التي أعطاها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة قبل بدء امتحان مادة التاريخ أن يقوموا أولًا بقراءة الأسئلة جيدًا وفهمها وأيضا بمراجعة أسئلتهم جيدًا بعد الانتهاء من إجابتها.

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