الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب الأهلي يكشف موقف المصابين بعد مباراة فاركو

طبيب الأهلي
طبيب الأهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق لاعب ‏الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وواصل جاب الله حديثه عن الحالات الطبية للمصابين، موضحًا أن علي معلول بدأ في ‏المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وتر أكيلس وإجرائه جراحة خلال الفترة ‏الماضية.‏

وتطرق إلى الحديث عن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للإصابة بشد من ‏الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي. ‏

وأكد طبيب الأهلي أن إصابة عمر كمال عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ومنتظر ‏مشاركته في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.‏

اقرأ أيضا.. الأهلى يواصل مسلسل الانتصارات بثنائية "الشحات" فى مرمى فاركو

الاهلى فاركو مباراة الأهلي وفاركو أحمد جاب الله طبيب الأهلي دوري نايل

مواد متعلقة

حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وفاركو

الأهلى يواصل مسلسل الانتصارات بثنائية "الشحات" فى مرمى فاركو

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

عاجل.. الحكومة تبدأ ترشيد الكهرباء فى المنشآت العامة والطرق

رابطة الأندية تعلن إعادة مباراة سموحة وبيراميدز من البداية

أول تعليق من الكهرباء على حريق استاد الإسكندرية

بعد اختفائه 11 يوما.. العثور على جثة سائق توك توك في أرض زراعية بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى المصرى

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية