طبيب الأهلي يكشف موقف المصابين بعد مباراة فاركو
قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق لاعب الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.
وواصل جاب الله حديثه عن الحالات الطبية للمصابين، موضحًا أن علي معلول بدأ في المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وتر أكيلس وإجرائه جراحة خلال الفترة الماضية.
وتطرق إلى الحديث عن الجنوب إفريقي بيرسي تاو، مؤكدًا أن اللاعب تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي.
وأكد طبيب الأهلي أن إصابة عمر كمال عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ومنتظر مشاركته في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.
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