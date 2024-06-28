محلل سياسى: الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة ستكون غير مسبوقة

قال الدكتور أحمد يوسف، المحلل السياسي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية غريبة للغاية، حيث إنه لأول مرة يترشح عضو للانتخابات رغم إبعاده عن الحكم سابقا، معتمدًا في ذلك على القاعدة الشعبية المؤيدة لسياسته.

الانتخابات الأمريكية المرتقبة



وأكد الدكتور أحمد يوسف، خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية " إي تي سي"، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة غير مسبوقة لعدة عوامل منها كبر سن المرشح جو بايدن ودونالد ترامب، كما أن دونالد ترامب سجله مليء بالقضايا غير الأخلاقية.

انتخابات غير مسبوقة

وأضاف في حديثه، أن أنصار الرئيس القائم أكدوا أنه آن الأوان لأن ينسحب من المنصب قبل نفاد الوقت.

وأشار إلى أن كبر عمر بايدن كان له تأثير على قراراته في ولايته الأولى، وبالتالي سيكون هناك صعوبة شديدة عند توليه مرحلة ثانية.