عودة زيزو وعواد.. قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، قائمة الفارس الأبيض، لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في اليوم الأخير من منافسات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

شهدت قائمة الزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، عودة الثنائي محمد عواد حارس المرمي وزميله أحمد سيد زيزو، صانع الألعاب مجددا.

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – محمد شحاتة – زياد كمال – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله “نيمار” – إبراهيما نداي – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – محمد عاطف.

خط الهجوم: يوسف أوباما – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غدا السبت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، مع وجود فقرة تحكيمية لتقييم أداء الحكام على مدار أحداث المباراة بالكامل

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يتواجد الفارس الأبيض، في المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

ويمتلك الزمالك، 6 مباريات مؤجلة أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة، وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات الـ16 والـ17، والـ18 والـ19، والـ22 والـ23 على الترتيب.

ريمونتادا الدور الأول "السعيد يسجل أول أهدافه"

حقق الزمالك ريمونتادا مثيرة على حساب سيراميكا كليوباترا، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، كما شهدت المباراة أول أهداف عبدالله السعيد تاريخيا مع الفارس الأبيض، منذ انضمامه للفريق خلال شهر يناير الماضي، قادما من بيراميدز لمدة موسم ونصف الموسم.