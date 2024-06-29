المرور على 20 مركز شباب ونقطة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية معاينة مراكز الشباب ونقطة إسعاف المركزية المدرجة ضمن المبادره الرئاسية حياة كريمة بنطاق الوحدة المحلية بالحفير والأمل٠

وقام أحمد الجوهري، رئيس الوحدة المحلية بالحفير والأمل بمعاينة مراكز الشباب المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنطاق الوحدة وتدقيق البيانات النهائية، وذلك تمهيدًا للبدأ فى التنفيذ وإزالة أي معوقات قبل البدأ في التنفيذ.

وتم المرور على 20 مركز شباب ونقطة إسعاف المركزية بنطاق الوحدة، وذلك بوجود جمال علام مدير إدارة الشباب والرياضة بالستاموني، وفادي عادل مكتب استشاري مجلس الوزراء حياة كريمة.

إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأرضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة، وذلك في إطار الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات على رافد جمصة، وذلك بإشراف ومتابعة أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب، ومحمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة منية النصر، وسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا، بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالتنسيق مع مهندس خالد جلال ومحمد حمص مدير عام الإدارة العامة للمخلفات الصلبة.

وتم إزالة ثلاث حالات تعدي وتم هدم أسوار مخالفة بمشاركة هيئة الطرق والزراعة والإصلاح الزراعي وذلك بمنطقة المنيل كانت عبارة عن معارض لسيارات النقل الثقيل، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

وفي هذا الصدد، وجه "مختار " باستمرار الحملة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين، وإحالة كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتى يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين على الأرضي الزراعية، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى.

وشدد "مختار" قائلًا لن نترك شبرًا واحدًا من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها إلا وسيتم زراعته مرة أخرى وعودة الحياة إلى هذه الأراضي، وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى.

وأكد "مختار " على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعًا لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أننا أمام تحدي كبير للحفاظ على الأراضي الزراعية؛ لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن، مشيرًا إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلى تقلصها وإهدارها.

الجدير بالذكر، أن محافظ الدقهلية سبق وأن قرر تشكيل لجنة دائمة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها، وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية على نفقة المخالفين.

مركز شباب ونقطة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

مركز شباب ونقطة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية