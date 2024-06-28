الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة المتهمين بسرقة مبلغ مالي من سائق بمدينة نصر للجنايات

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أحالت النيابة العامة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بارتكاب واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمدينة نصر.

وذكر قرار الإحالة اعتراف المتهمين حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم استدرج أحدهم المجنى عليه «سائق»، إلى محل الواقعة، وتم إيهامه بعرض سيارة للبيع، وقام أحد المتهمين بخطف الحقيبة من المجني عليه وبداخلها المبلغ المالي.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة مدينة نصر تفيد بقيام 5 أشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص،وعقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة نصر الإجراءات القانونية حبس خطف النيابة العامة

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