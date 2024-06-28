الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر: حققنا المطلوب أمام فاركو.. والأهلي يعاني من الإرهاق

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق المطلوب أمام فاركو، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن المباراة أقيمت وسط درجات حرارة مرتفعة زادت من صعوبة اللقاء على الفريقين، والأهلي حصل على نقاط المباراة بعد تسجيل هدفين رغم استقبال هدف نتيجة غياب التركيز.

وأضاف أنه سوف يشاهد المباراة من جديد ويقف على الإيجابيات والسلبيات ليتم العمل على علاجها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقوم به الجهاز الفني باستمرار.

وأشار إلى أن ضغط المباريات لا يمكن تحمله وأن اللاعبين ليسوا ماكينات ليتم استهلاكهم من خلال إقامة لقاء كل 48 ساعة، وهذا الأمر لا يحدث في أي مكان حول العالم، أن يخوض فريق 20 مباراة من أصل 34 أسبوعًا بما يعادل حوالي ثلاثة أرباع الموسم خلال هذه الفترة القصيرة.

وأشار “كولر” إلى أنه يقوم بجهود كبيرة للتعامل مع هذا الأمر من خلال تدوير مشاركة اللاعبين، ولكن يبقى هناك إرهاق ذهني شديد يعاني منه الفريق ويتسبب في المستوى البدني الذي يراه الجميع.

وقال: ما زال لدينا 15 مباراة متبقية وقائمة كبيرة من اللاعبين.. الجميع سيحصلون على الفرصة، وبسبب الإجهاد نضطر إلى منح عدد محدد من الدقائق للاعبين.
 

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