الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الحزب الديمقراطي: لم ينتصر أحد في المناظر الأخيرة بين بايدن وترامب

بايدن وترامب
بايدن وترامب

أكد تشارلز ويلسون رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن، أنه لم ينتصر أحد في المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب.

وأضاف ويلسون، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب في حاجة إلى العمل على كثير من الملفات، وملف الهجرة هو أكثر الموضوعات الخلافية بين بايدن وترامب.

وتابع: “لدينا آمال كبيرة أن بايدن سيظهر بشكل أفضل في مناظرات سبتمبر المقبل، ونأمل في ظهوره بصحة أفضل والتأثير على أعداد كبيرة من الناخبين”.


وأكد رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، أن خطوتنا التالية في شهر أغسطس الإعداد للمناظرة المقبلة بين بايدن وترامب في سبتمبر.
 

القاهرة الإخبارية المناظرة الرئاسية الأمريكية بايدن ترامب ملف الهجرة الموضوعات الخلافية بايدن وترامب

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