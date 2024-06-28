رئيس الحزب الديمقراطي: لم ينتصر أحد في المناظر الأخيرة بين بايدن وترامب

أكد تشارلز ويلسون رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن، أنه لم ينتصر أحد في المناظرة الرئاسية الأمريكية بين بايدن وترامب.

وأضاف ويلسون، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب في حاجة إلى العمل على كثير من الملفات، وملف الهجرة هو أكثر الموضوعات الخلافية بين بايدن وترامب.

وتابع: “لدينا آمال كبيرة أن بايدن سيظهر بشكل أفضل في مناظرات سبتمبر المقبل، ونأمل في ظهوره بصحة أفضل والتأثير على أعداد كبيرة من الناخبين”.



وأكد رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن، أن خطوتنا التالية في شهر أغسطس الإعداد للمناظرة المقبلة بين بايدن وترامب في سبتمبر.

