الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقرر أممي لـ"القاهرة الإخبارية": إعادة إعمار غزة ستستغرق 80 عامًا

بالاكريشنان راجاجوبال
بالاكريشنان راجاجوبال

قال بالاكريشنان راجاجوبال المقرر الأممي المعني بالحق في سكن لائق، إن مستوى تدمير المساكن والبنية التحتية في قطاع غزة غير مسبوق، ونركز بشكل كبير عبر المنظمات الأممية والدولية على ضمان توفير مساكن وملاجئ مناسبة في قطاع غزة

وأضاف راجاجوبال، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجاعة في قطاع غزة أدت إلى حالات وفاة كثيرة بين الفلسطينيين، ويجب حشد الموارد للبدء الفوري في إعادة الإعمار بقطاع غزة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة والالتزام بقرار مجلس الأمن.

وأكد، أن وقف إطلاق النار بغزة يوفر الملاذ الآمن للفلسطينيين بالقطاع، ويجب أن يكون لدينا سجل كبير بحجم الأضرار والدمار والخسائر جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة يعوق عمليات إعادة الإعمار بالقطاع.

وتابع: "يجب تدبير الضمانات اللازمة للوصول بشكل آمن إلى قطاع غزة.. وتقديرات لمنظمات دولية تشير إلى أن عملية إعادة الإعمار بقطاع غزة ستستغرق 80 عاما".

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن البنية التحتية قطاع غزة مساكن وملاجئ إعادة الإعمار

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