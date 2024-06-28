محمد عباس ناجي: زيادة فرص فوز "بزشكيان" مع الإقبال على التصويت بالانتخابات الإيرانية

قال الدكتور محمد عباس ناجي، الخبير بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إنه تم مد فترة التصويت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يومها الأول لمدة ساعتين بسبب ارتفاع معدلات الإقبال.

إقبال كثيف على الانتخابات الإيرانية



وأكد الدكتور محمد عباس ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية " إي تي سي"، أن تيار الإصلاحيين يدعوا المواطنين إلى سرعة التوجه إلى صناديق الاقتراع وعدم التكاسل عن هذه المهمة الوطنية، حيث أن الإقبال على الانتخابات تزيد من فرصة فوز مسعود بزشكيان.

وأضاف أن صلاحيات الرئيس في إيران يزاحمها مسؤوليين آخرون، حيث صلاحية الرئيس يتم تحجيمها بصورة كبيرة من قبل مواد الدستور.

الانتخابات الإيرانية

أعلنت لجنة الانتخابات فى إيران، مد التصويت ساعتين، فى الانتخابات الرئاسية المبكرة التى تجرى اليوم، لإختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذى لقى مصرعه فى 19 مايو الماضى، بعد تحطم مروحيته غرب البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويتنافس على مقعد الرئاسة الشاغر، 4 مرشحين بعد انسحاب 2 من مرشحى المعسكر المحافظ، امير حسين قاضي زاده هاشمي وعلى رضا زاكانى، والمرشحون الأربع هم: سعيد جليلى (محافظ متشدد)، محمد باقر قاليباف (أصولي تقليدي)، مصطفى بور محمدى (محسوب على التيار المعتدل)، مسعود بزشكيان (إصلاحي).