سفير فلسطين: إسرائيل دمرت أجزاء كبيرة من معبر رفح ولم يعد صالحا للعمل

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، إنه منذ شهر رمضان 2018 بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر تعليماته وتوجيهاته بأن يبقى معبر رفح مفتوحا، وهو يعمل حتى تم احتلاله وإغلاقه من قبل إسرائيل.

وأضاف السفير دياب اللوح خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أن إسرائيل دمرت أجزاء كبيرة من معبر رفح وقامت بحرق أجزاء كبيرة منه، وجرفت كافة الساحات والممرات والشوارع الموجودة في المعبر ولم يعد صالحا للعمل.

وأوضح أن معبر رفح هو الشريان الوحيد الحيوي لشعبنا في قطاع غزة على العالم الخارجي من خلال مصر الشقيقة الكبرى سواء بالسفر إلى مصر أو من مصر إلى العالم الخارجي، لذلك نتمسك بالمطلب المصري والحاجة الفلسطينية الملحة بضرورة اعادة تشغيل معبر رفح بأسرع وقت ممكن بدون وجود أي احتلال إسرائيلي داخل المعبر.