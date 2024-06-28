الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمي: هناك تصعيد حذر محسوب من إسرائيل على الجبهة اللبنانية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ملامح المستقبل فيما يتعلق بالوضع تجاه لبنان لا يُبشر بالخير، سواء من اسرائيل أو من الولايات المتحدة، فهناك حالة من التصعيد المتدرج الحزر المحسوب من قبل إسرائيل في التعامل مع الجبهة اللبنانية.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة لبرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بطبيعة الحال قواعد الاشتباك تتغير كثيرًا، فهناك سعي إسرائيلي لتحريك المشهد وإحداث نوع من حالة الحراك تجاه لبنان بعد انتهى الأوضاع في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الطرفين يعلنان رسميًا وبصورة مباشرة أنه لا رغبة في التصعيد ومع ذلك تشير كل الشواهد الإسرائيلية والأمريكية من جانب وحزب الله من جانب آخر، أن هناك تصعيد.

ونوه أن التصعيد على الجبهة اللبنانية، مرتبط بالإستعدادات العسكرية الأمريكية والإجراءات الإسرائيلية التي أعلنت أن هناك مؤشرات عديدة نستطيع أن نرصدها من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والتي فشلت في حربها بغزة في تحقيق الأهداف الموضوعة.

طارق فهمي إسرائيل الجبهة اللبنانية الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية

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