سيلفى وباقه ورد.. لقطات من حفل كاظم الساهر بالقاهرة الجديدة

تألق النجم كاظم الساهر بحفله الغنائي بمنطفة القاهرة الجديدة بتواجد جماهيري رفع لافتة كامل العدد، بحضور من مصر وعدد كبير من الدول العربية.

وغنى كاظم الساهر العديد من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق وترديد الأغاني بجانبه، وهو ما ألهب الحماس من قبل الطرفين، فغنى الساهر “اشكيك لمين” وعدد من أغانيه القديمة والجديدة.

وخلال الحفل قام كاظم الساهر بإعادك اكتشاف نجمة ذا فويس كيدز سهيلة بهجت، التي غنت بجواره على المسرح إحدى أغانيه الجديدة.

كما فوجىء نجم العراق على مستوى الطرب، بصعود شاب من محبيه على خشبه المسرح لأخذ صورة سيلفي معه وبعدها قام بتقبيل رأسه.

وخلال الحفلة قامت إحدى محبي كاظم بأعطائه باقة ورد ، ليقوم بأخذها ومؤكدا على حبه الشديد لجمهوره في مصر .

جوله غنائية لكاظم الساهر في العالم

ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي أُطلق في فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب، وكان آخر حفل بمصر منذ عامين الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية بعد غياب امتد لـ14 عاماً.