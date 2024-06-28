الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. الزمالك يكشف موقفه من مباراة سيراميكا كليوباترا

الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كشف نادي الزمالك، عن موقفه النهائي من استكمال مسابقة دوري نايل من عدمه، خلال الموسم الحالي (نسخة 2023/2024)، ومواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأصدر نادي الزمالك، بيانا رسميا جاء نصه كالتالي:

إن نادي الزمالك، قد أثبت يقينًا بأفعاله وممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه وثوابته، وفي هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري العام بكل شفافية، وأعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية وتحقيق العدالة لكل الأندية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس والوهن من ضياع العدالة وتغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام.

وقد التزم مجلس الإدارة، في ذلك الطرق الشرعية مؤكدًا حرصه على نجاح وانتظام المسابقات مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته ويتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة وعدالة موقف النادي وانضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبه البعض إرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها.

ومن ثم توالت اجتماعات ولقاءات الجهات المعنية وبدأت الاستجابة للمطالب المشروعة وتحركت عجلة التغيير وتم اتخاذ خطوات إيجابية، تم إعلانها مع تحديد جدول زمني محدد لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث وتطوير منظومة رياضية تليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية. 

وفي ضوء ذلك وبعد دراسة وتقييم شامل للموقف، فقد قرر المجلس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري العام. 

وإلى جماهير نادينا الواعية نقول أن مجلس الإدارة يتخذ مواقفه بحسابات دقيقه تراعي كافه الاعتبارات التي تتعلق بمصالح النادي المشروعة ولا يصطنع معارك ولا يخوض معركه إلا في حدود ما تقتضيه حتما تلك، ونؤكد مجددًا أن المجلس يتفهم مطالبكم ويقدر مشاعركم ويحترم كافة وجهات النظر ويبذل كل طاقته لإسعادكم والمحافظة على حقوق النادي.

وليعلم الجميع أن الموقف الحاسم لنادي الزمالك، وما تحقق من نتائج قد أزعج بعض المنتفعين ذوي النفوس الضعيفة وأصحاب المصالح الشخصية، وهواة الفتن فانطلقوا عبر أبواق وسائل إعلامية ونشرات صحفية وأوعزوا إلى سفهائهم، منهم من كان له من اسمه في خلقه نصيب، يتحدثون بلغة تليق بهم يترفع نادي الزمالك أن يتردى إلى حيث يحط هؤلاء رحالهم.

إلى هؤلاء نقول لا جدوى مما تفعلون، لا نشاطركم ما ترديتم إليه فقد مضى عهد زينتم فيه الباطل وأزهقتم الحق ولن تعود عقارب الساعة للوراء.

إلى كل من يدرك قيمة الكلمة ويفهم معنى الروح الرياضية والمنافسة الشريفة ندعوكم إلى مشاركة نادي الزمالك جهوده المخلصة نحو التغيير للأفضل.

ولا عزاء لسماسرة المبادئ وصنّاع الفتن.

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