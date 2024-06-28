الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضياء رشوان: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيشكل أهمية بالغة لنا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنه سيتم عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك غدًا السبت وبعد غد، وسيقوم بافتتاحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أنه سيشارك في هذا المؤتمر الكثير من الوزراء والشخصيات الأوروبية المتخصصة في القطاع الاقتصادي الاستثماري، لذا الحضور سيكون متنوع ومتخصص بشكل كبير.

وأضاف في حديثه، أن عنوان هذا المؤتمر متمثل في إطلاق العنان للإمكانيات المصرية في عالم سريع التغير.

أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمصر

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كيان ضخم، وهو الكيان الثالث من حيث القوى الاقتصادية في العالم، ويضم ٢٧ دولة.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي هو جار مصر الشمالي، وبالتالي هذا المؤتمر يشكل أهمية كبيرة للدولة المصرية التي تحتاج إلى دعم مباشر في الاستثمار".

ضياء رشوان برنامج مصر جديدة الكاتب الصحفي ضياء رشوان قناة إي تي سي

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