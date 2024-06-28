حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من المخدرات بالسلام

قررت نيابة السلام حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين والآيس بمدينة السلام بالقاهرة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد نجحت قوة أمنية في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته "1٫500 كيلو جرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الآيس (الشابو)- سلاح أبيض" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.