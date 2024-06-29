السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توقعات برج الدلو اليوم السبت 29 يونيو 2024

برج الدلو
برج الدلو

يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج على كافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج الدلو اليوم السبت 29 يونيو 2024، خلال السطور التالية:

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توقعات برج الدلو اليوم السبت 29 يونيو 2024

تحل المشاكل المتعلقة بالحب وتحافظ على مزاج جيد للحبيب، ولكن يجب عليت التعامل مع الضغوط المهنية بحذر، والرخاء المالي في صالحك اليوم.

 

توقعات برج الدلو في الحب اليوم السبت 29 يونيو 2024

ويقع مواليد برج الدلو العازبون في الحب ويمكنهم التقدم بثقة، وبما أن نجوم الرومانسية أقوى، فإن الاستجابة ستكون إيجابية أيضًا، وسيشهد أولئك الذين حددوا الزواج تغييرات إيجابية في حياتهم، وقد تفاجئ الحبيب بهدية باهظة الثمن وقيمة، بينما قد تنتهي بعض العلاقات طويلة المدى اليوم، ويجب على مواليد برج الدلو المتزوجين الابتعاد عن العلاقات خارج نطاق الزواج حيث سيكتشف الزوج ذلك.

 

توقعات برج الدلو الوظيفي اليوم السبت 29 يونيو 2024

سيجد متخصصو تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والنقل والضيافة والهندسة المدنية والسيارات فرصًا في الخارج، وسيرى رواد الأعمال الجادون في توسيع التجارة إلى مناطق جديدة نتائج جيدة.

 

توقعات برج الدلو في المال اليوم السبت 29 يونيو 2024

يجب عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين قبل اتخاذ أي عملية شراء. سيرث عدد قليل من المواطنين المحظوظين عقارًا أسلافًا اليوم، وتحتاج أيضًا إلى توخي الحذر الشديد عند إقراض مبلغ كبير لشخص ما حيث قد تواجه تحديات في استعادته، كما سيحتاج الطلاب إلى المال لدفع الرسوم الدراسية للدراسات العليا.

 

توقعات برج الدلو في الصحة اليوم السبت 29 يونيو 2024

سيشكو بعض كبار السن من آلام في المفاصل وسيصاب الأطفال بكدمات طفيفة، لذا يجب على مرضى السكري تجنب جميع المشروبات الغازية والكحول، وأيضًا تجنب الطعام من الخارج حيث يمكن أن تحدث مشاكل الهضم أيضًا.

 

صفات برج الدلو

  • القوة: متسامح، مثالي، ودود، خيري، مستقل، منطقي
  • نقاط الضعف: عاصي، ليبرالي، متمرد
  • الرمز: ناقلة المياه
  • العنصر: الهواء
  • جزء الجسم: الكاحلين والساقين
  • حاكم البرج: أورانوس
  • يوم الحظ: السبت
  • اللون المحظوظ: الأزرق الداكن
  • رقم الحظ: 22
  • حجر الحظ: الياقوت الأزرق
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