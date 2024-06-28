"اللوح": رحبنا ببيان بايدن بهدفه في غزة وصولا لوقف شامل للحرب

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن السيد طلال أبو غزالة شخصية قديرة له تقديراته، معقبا: "نحن لا مصلحة لنا أن تتحول الحرب الإسرائيلية على غزة إلى حرب إقليمية أو حتى دولية".

وأضاف دياب اللوح خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة: "أننا في الحرب العالمية الأولى دفعنا ثمن باهظ جدًا حيث صدر وعد بولفر بعد الحرب العالمية الأولى في 2 نوفمبر عام 1917 والذي بموجبه أعطت بريطانيا من لا يملك لمن لا يستحق، على حساب الشعب الفلسطيني، وبعد الحرب العالمية الثانية أقيمت دولة إسرائيل ولم تقم دولة فلسطين، تنفيذا للقرار الأممي في 29 نوفمبر عام 1948 والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين؛ دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، وأقيمت دولة إسرائيل ولم تقم حتى الآن دولة فلسطين، والسؤال الذي يطرح نفسه "لو نشبت حرب عالمية ثالثة ماذا سيكون مصير الشعب الفلسطيني؟"

وتابع السفير دياب اللوح: “لا مصلحة لنا في الحرب ومصلحتنا تكمن في الأمن والاستقرار والسلام وتلبية حقوقنا الوطنية المشروعة بأقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة متصلة جرافيا بين الضفة وقطاع غزة والقدس وقابلة للحياة، كما رحبنا بما جاء في بيان بايدن بهدفة في غزة وصولا لوقف شامل للحرب".



