رابطة الأندية تعلن إعادة مباراة سموحة وبيراميدز من البداية

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، موقف مباراة بيراميدز وسموحة في الجولة 28 من دوري نايل، والتي تم إلغائها بعد نشوب حريق في إحدى غرف التحكم في كابلات الكهرباء.

وقال دياب في تصريحات صحفية: "ستُجرى إعادة مباراة بيراميدز وسموحة من البداية خلال الفترة المقبلة، وسيُجرى تحديد موعد لاحق لإقامة المباراة بين الفريقين".

وتنص المادة 42 في لائحة رابطة الأندية على إعادة المباراة في حال إلغائها لظروف قهرية، وهو ما تنطبق عليه تلك الحالة.

ويتم احتساب الإنذارات والطرد بشكل طبيعي بمعنى أنه حال كانت كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة مثال لن يلعب الهاني سليمان في المباراة، أما في حال لعبها لاحقا سيتم ايقافه في المباراة التالية أيا كان الفريق الذي سيواجه سموحة- كما حدث مع محمد شحاتة- وبالنسبة للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراة فسيستمر ايقافهم في المباراة ايا كان موعد اقامتها.

وستم إعادة المباراة بمشاركة الفريقين كاملين بـ١١ لاعب ولن يلعب سموحة على سبيل المثال منقوصا.

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