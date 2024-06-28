حبس عاطل عثر بحوزته على 2 كيلو هيروين قبل ترويجها بمنشأة ناصر

قررت النيابة العامة، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد نجحت قوة أمنية في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته "2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – سلاح أبيض" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.