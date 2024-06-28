الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل عثر بحوزته على 2 كيلو هيروين قبل ترويجها بمنشأة ناصر

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قررت  النيابة العامة، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من الهيروين  بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكانت قد نجحت قوة أمنية في ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته "2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – سلاح أبيض" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة الهيروين منشأة ناصر القاهرة

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