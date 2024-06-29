حقيقة امتحانات الثانوية العامة 2024.. الوزارة تحذر الطلاب

حقيقية امتحانات الثانوية العامة 2024، من الموضوعات التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية خاصة وأن طلاب الثانوية العامة بفضلهم ساعات معدودة عن أداء امتحان مادة الفيزياء.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

حقيقية امتحانات الثانوية العامة 2024

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة2024 من الانصياع وراء صفحات الغش، محذرة من الوثوق بها بعد ما تم تداول امتحان لمادة الفيزياء مدعية تلك الصفحة إنها امتحان مادة الفيزياء المنتظر غدا 29 يونيو 2024.

وكانت بعض المواقع والصفحات الترويجية نشرت أخبار حول وجود تسريب امتحان مادة الفيزياء، والمقرر أن يخوض الطلاب صباح يوم السبت الموافق 29 من يونيو 2024، من خلال نشر صور يزعم أنها من ورقة أسئلة امتحان الفيزياء المقبل، ولذلك فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح حقيقة الأمر من خلال بيان رسمي لها.

كشفت وزارة التربية والتعليم التعليم والتعليم الفني من خلال البيان الذي نشر على موقعها حقيقة تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 من قبل صفحات الغش، حيث سينطلق الامتحان غدا السبت الموافق 29 يونيو 2024 وفقا للجدول المعلن الخاص باختبارات الثانوية العامة الخاصة بالشعبة العلمية، وقد وجهت وزارة التربية والتعليم تحذير شديد اللهجة لهذه المواقع للتوقف عن هذه الأفعال التي تهدف إلى بث التوتر والقلق في نفوس الطلاب قبل خوض الامتحان من خلال البيان سالف الذكر.

كما نوهت الوزارة على الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة والتي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أن ما يتم تداوله هي صور امتحانات سنوات سابقة، وأن اختبارات الثانوية العامة 2024 تم تأمينها بشكل كافي بحيث لا يكون هناك أي مجالات للغش او التسريب، كما اكدت على العقوبات الغليظة التي يتم تطبيقها على كل من يحاول او يقوم بهذه الأفعال والتي تصل لحد الغرامة والحبس.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفقا للجدول المعلن الخاص بامتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لكل من الشعبتين العلمية والأدبية، فإن فقد استأنف الطلاب اختباراتهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024، وسوف تنتهى الاختبارات بشكل كامل يوم السبت الموافق 20 من يوليو بامتحان مادة الديناميكا، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية على النحو التالي:

السبت 22 يونيو: اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو: الفيزياء لطلاب علمي، التاريخ لطلاب ادبي.



الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: الكيمياء لطلاب علمي، الجغرافيا لطلاب ادبي.



الأربعاء 10 يوليو: الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة، علم النفس لطلاب ادبي.



السبت 12 يوليو: التفاضل والتكامل.

الأربعاء 17 يوليو: الأحياء لطلاب علمي علوم، الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة، الفلسفة لطلاب ادبي.



السبت 20 يوليو: الديناميكا لطلاب علمي رياضة.