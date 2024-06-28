الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طالب ثانوي في حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

جثة - أرشفية
جثة - أرشفية

لقي طالب ثانوي مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطةالفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الاهالي بانقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه الفيوم، ووجود جثه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه خلال سير سيارة نقل، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث وفاة شخص يدعي " اسلام سيد احمد " 18 سنه طالب ثانوي ومقيم بقرية العجميين بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم،وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.

حادث إنقلاب سيارة نقل الفيوم وفاة طالب ثانوي طريق القاهرة الفيوم الصحراوي اللواء ثروت المحلاوي

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