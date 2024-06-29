هل الشهر العقارى يعمل السبت؟

ارتفعت معدلات البحث لمعرفة موعد عمل الشهر العقاري والتوثيق بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

هل الشهر العقاري يعمل السبت؟

فيما يتعلق بمواعيد العمل في الشهر العقاري، فإنه يعمل طوال أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس تبدأ ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثانية مساءً، ويتمتع موظفو الشهر العقاري بإجازة رسمية يوم الجمعة.

موعد عمل الشهر العقاري

يوم السبت يُعتبر يوم عمل طبيعي في الشهر العقاري، حيث يتم تقديم الخدمات في الفترة الصباحية والمسائية، ويتم توفير هذه الخدمة للمواطنين لمدة 6 أيام في الأسبوع، بدلًا من 5 أيام كما هو معتاد في المؤسسات الحكومية الأخرى.

خدمات الشهر العقاري

تشمل خدمات الشهر العقاري عدة أمور، مثل حفظ أصول المحررات، ومنح شهادات عقارية، وتوثيق العقود المختلفة، وإعداد فهارس المحررات، وإثبات المحررات داخل دفاتر الشهر العقاري، وتصوير المحررات المطلوبة، ومنح نسخ من المحررات ومرفقاتها.

أرقام الشهر العقاري في مصر

يمكن الاتصال بأرقام الشهر العقاري في مصر على النحو التالي:

- القاهرة: 01555887711.

- الإسكندرية: 01555887722.

- باقي المحافظات: 01555887733.

وزارة العدل طورت فروع التوثيق

يذكر أن وزارة العدل طورت فروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق من خلال التوسع في افتتاح المكاتب المميزة داخل المولات التجارية والأندية الكبرى، بالإضافة إلى الدفع بسيارات المتنقلة المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتي تدعم الفروع الثابتة حال وجود زحام وذلك لتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.

وكان التقرير السنوي لوزارة العدل أكد على أن إجمالي عدد المعاملات في الشهر العقارى والتوثيق خلال عام 2023، بلغت ما يقرب من 330 مليون و262 ألف و483 معاملة من بينها 870383 معاملة تم اجرائها في 135 فرع توثيق خلال الفترة المسائية.

وتبلغ عدد مكتب التوثيق المميكنة 578 فرع على مستوى الجمهورية، بينما تبلغ عدد المكاتب التي تعمل في الفترة المسائية فقد بلغ عددها في 2023 إلى 153 فرعًا.

كما تم استحداث 69 فرع توثيق جديد تابع للشهر العقاري والموزعة كالتالى 13 في القاهرة و9 بالجيزة و7 بالدقهلية و7 بالإسكندرية و7 بالشرقية و4 بالبحيرة و3 بسوهاج وفرعين في كل من محافظات جنوب سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح والمنوفية وفرع واحد في كل من المنيا والبحر الأحمر والفيوم والغربية ودمياط وقنا والإسماعيلية وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.

وبلغت إجمالي عدد مشروعات رفع الكفاءة وفروع التوثيق المستحدثة الخاصة بالشهر العقاري 110 مشروعات بينها 46 مشروعًا في الوجه البحري، و21 مشروعًا بالوجه القلبى و34 مشروعا بمحافظات المنطقة المركزية، و9 مشروعات بمدن القناة وسيناء.