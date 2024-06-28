الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس حزب الوفد الأسبق: ثورة 30 يونيو كانت تجمعًا شعبيًا

الدكتور سيد البدوي
الدكتور سيد البدوي

عرض برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع علي فضائية صدى البلد، فيلما وثائقيا بعنوان: "30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار"، والذي يتناول كواليس وأحداث ثورة 30 يونيو، من خلال شهادات بعض المشاركين فيها، وشهود العيان.

تضمن الفيلم شهادة الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، والذي قال خلال الفيلم الوثائقي، إن يوم 30 يونيو كان تجمعًا شعبيًا، مردفًا: "أنا يومها ذهب إلى حزب الوفد، وحاولت الوصول إلى ميدان التحرير، وكانت كل الطرق المؤدية إلى الميدان وجميع الشوارع الجانبية مكتظة بالمصريين".

وتابع: "اتصل بي اللواء العصار، وكان أخًا وصديقًا عزيزًا جدًا، قال لي: أنت شايف إيه يا دكتور سيد؟، فقولت له: لأول مرة في التاريخ يخرج المصريين بهذا العدد، وبالتالي لابد وأن تتدخل القوات المسلحة لحماية ثورة الشعب، وطلب مني استشير زملاءنا، فاستشرت عمرو موسى والدكتور محمد البرادعي، وكان هذا الرأي هو رأينا"

وواصل: "وبالفعل كانت المهلة التي أعطاها وزير الدفاع، لمحمد مرسي لكي يعدل من موقفه، ولم يحدث، وكانت ثورة 30 يونيو من الثورات العظيمة في تاريخ مصر، والتي نبعت تلقائيا من الشعب المصري".

رئيس حزب الوفد حزب الوفد ثورة 30 يونيو حقائق وأسرار صدى البلد

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