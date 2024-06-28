الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بسرقة الكبائن الكهربائية فى القطامية

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس المتهمين بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، كما أضافا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف في المسروقات من خلال بيعها لـ تاجرى خردة  عميلين سيئي النية،  أحدهما له معلومات جنائية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 7 بارات نحاسية خاصة بالكبائن الكهربائية.

وقالت  وزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو وهما عنصران إجراميان  لهما معلومات جنائية، والسيارة المستخدمة في الواقعة  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القطامية قطاع الأمن العام مديرية امن القاهرة نيابة القاهرة الجديدة

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