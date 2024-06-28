الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس المركز الأوكرانى للحوار: دعم غربي لكييف فى حربها ضد موسكو

د. عماد أبو الرُّب
د. عماد أبو الرُّب

قال د. عماد أبو الرُّب رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا عوّلت على أن يكون هناك دعم، وهذا الدعم ذكرت أن لديها الجنود القادرين على استخدام هذه الأسلحة وعلى توظيفها خير توظيف في الدفاع عن الأرض الأوكرانية، مشيرًا إلى أن كييف غيّرت عدة قيادات في الفترة الأخيرة في الجيش وهذا أيضًا عامل آخر إضافة إلى الدعم الغربي خاصة الدعم الاستخباراتي الذي يعطي إحداثيات ربما الجانب الأوكراني يتيح لها التعرف على أماكن تواجد الروس وتجمعاتهم وبالتالي مباغتتهم وهذا ما حدث في خاركيف.

وأضاف أبو الرُّب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في بعض المناطق التي تم احتلالها خلال الشهر الماضي قامت القوات الأوكرانية بمحاصرة بعض عناصر الجيش الروسي إضافة إلى أنها أسرت كذلك بعضهم، فهذا يعني أن هناك تغييرا لكن هذا التغيير ليس جوهريا بل هو جزئي، مؤكدًا أنه في حالة استمراره هنا سنقول رن هذا التغيير وهذه الأسلحة باتت تؤتي نتائج مأمولة للجانب الأوكراني.

وأوضح أنه من السابق لأوانه أن نقول إن هذه التغييرات سيكون فيها تغير كبير، أو حتى أنها تستمر، مؤكدًا أنه عند اشتداد الجبهات والقصف المشترك والهجمات المشتركة بين الجانبين ربما هذا كأنه يلوح في الأفق نوع من بدء مفاوضات محتملة ومتوقعة سواء مباشرة وغير مباشرة.
 

أوكرانيا الاسلحة الأرض الأوكرانية كييف القاهرة الإخبارية الجيش الروسي

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