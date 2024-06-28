الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود مسلم: استقالة وزراء من حكومة قنديل قبل 30 يونيو كانت ضربة للإخوان

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، وعضو مجلس الشيوخ، إنه انفرد باستقالة عدد من وزراء حكومة هشام قنديل إبان ثورة 30 يونيو.

وتابع "مسلم"، خلال الفيلم الوثائقي “30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار” عبر قناة صدى البلد: “كنت شريك فيه كصحفي، وأنا انفردت بهذا الخبر، وفوجئت بمتحدث الإخوان على قناة إم بي سي ينفيه، واتهم الوطن بأنها تروج أكاذيب، رغم أن هناك 4 وزراء كان يقودهم المستشار الراحل حاتم بجاتو، وعدد آخر من الوزراء مثل هشام زعزوع ووزير الاتصالات ووزير الخارجية”.

وأوضح أن هؤلاء الوزراء أصروا على الاستقالة، حتى أنني هاجمت متحدث الإخوان وقتها، وعدت له بعدما نفى الخبر وقلت له: أنت تجلس في الاستديو لكنكم تكذبون كالعادة ولا تعرف شيئا.

واستكمل: “هؤلاء الوزراء قدموا استقالاتهم وحاول هشام قنديل إثناءهم لكنهم تمسكوا بها، وأعتقد أنها كانت ضربة قوية في حكومة هشام قنديل وفي نظام الإخوان”.

صدى البلد حقائق وأسرار حكومة هشام قنديل ثورة 30 يونيو محمود مسلم الإخوان

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