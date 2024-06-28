الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى بكري يعرض فيلما وثائقيا بعنوان "30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار"

مصطفى بكري
مصطفى بكري

عرض برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية صدى البلد، فيلما وثائقيا بعنوان: "30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار"، والذي يتناول كواليس وأحداث ثورة 30 يونيو، من خلال شهادات بعض المشاركين فيها، وشهود العيان.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق، إن العالم أجمع شاهد ذلك المشهد في 30 يونيو، وتشير تقديرات "جوجل" إلى أن هناك 33 مليون مصري في كل ربوع مصر شاركوا فيها فى وقت واحد، الجميع خرجوا على تصميم إما أن يستردوا الدولة المصرية وإما ألا يعودوا.

وتابع: "في ذلك الوقت أعلن 5 من وزراء الحكومة استقالاتهم تضامنًا مع المتظاهرين، وهم هشام زعزوع وزير السياحة، عاطف حلمي وزير الاتصالات، خالد فهمي وزير البيئة، الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية، ثم استقال بعد ذلك محمد كامل عمرو وزير الخارجية تضامنًا مع المتظاهرين".

مصطفى بكرى حقائق وأسرار صدى البلد فضائية صدى البلد

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