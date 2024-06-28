حسين الشحات رجل مباراة الأهلي وفاركو

توج حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تتويج الشحات بجائزة رجل المباراة، بعد تألقه أمام فاركو وتسجيله هدفي الأهلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة بعد الفوز اليوم على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من بطولة الدوري.

سجل هدفي الأهلي حسين الشحات في الدقيقتين 39 و57 وجاء هدف فاركو في الدقيقة 60 عن طريق جيفرسون إنكادا.

ارتفع رصيد الأهلي عند 48 نقطة في المركز الثاني وتوقثف رصيد فاركو عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على الأمور من البداية لكن بدون أي خطورة.

وشهدت الدقيقة السادسة تسديدة من عزمي غومة لاعب فاركو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وسدد أكرم توفيق كرة صاروخية بقدمه اليسرى في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لعلاج محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد سقوطه في كرة مشتركة أثناء ابعاد كرة خطيرة من أمام عمرو جمال مهاجم فاركو.

كريم فؤاد سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 26 تمريرة من حسين الشحات وضعت وسام أبو علي في انفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء لكن الكرة طالت عليه وأبعدها الحارس محمد سعيد شيكا عن مرماه.

حسين الشحات سجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 39 بعد كرة "هات وخد" مع وسام أبو علي قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة على يساره.

في الدقيقة 41 أضاع الأهلي الهدف الثاني بعد تسديدة أرضية زاحفة من وسام أبو علي لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى خارج الملعب.

فاركو أضاع فرصة التعادل في الدقيقة 46 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد فؤاد مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي.

أحداث الشوط الثاني

طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي حاول المرور يسار منطقة الجزاء ولكن تداخل معه جيفرسون إنكادا واستخلص الكرة.

في الدقيقة 52 فرصة ضائعة لصالح فاركو بعد تسديدة من أحمد شريف من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس الأهلي محمد الشناوي على مرتين من منتصف مرماه.

جاء الهدف في الدقيقة 57 بعدما استقبل حسين الشحات كرة عرضية من طاهر محمد طاهر بالجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة ارتطمت بقدم مدافع فاركو وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 60 قلص إنكادا الفارق لصالح فاركو بعد كرة عرضية من محمد فخري من جهة اليمين ابعدها دفاع الأهلي فوصلت إلى جيفرسون إنكادا المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى.

في الدقيقة 62 ركلة حرة للأهلي من جهة اليمين نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عبد المنعم برأسية مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

بطاقة صفراء من نصيب محمد فخري لاعب فاركو بعد اعاقته محاولة مرور مروان عطية على حدود منطقة جزاء فاركو.

في الدقيقة 66 فرصة لصالح الأهلي بعد تسديدة من وسام أبو علي من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 71 تسديدة قوية من حسين الشحات لاعب الأهلي من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

كولر أجرى 3 تغييرات في الدقيقة 80 بنزول موديست وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بدلا من وسام أبو علي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

الأهلي أجرى تغييرين في الوقت بدل من الضائع بنزول محمد هاني وأليو ديانج بدلا من حسين الشحات ومروان عطية.

إصابة أكرم توفيق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.