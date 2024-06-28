على أنغام "أمورتي الحلوة".. وصلة رقص لـ مفيدة شيحة احتفالا بزفاف ابنتها

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو لوصلة رقص بينها وابنتها في حفل زفاف الأخيرة.

https://www.instagram.com/reel/C8xJeqLNF8n/?igsh=MXQ3cDJzMTg1MnZqeA==

وظهرت مفيدة شيحة وهي ترقص مع ابنتها منة بفستانها الأبيض على أمورتي الحلوة للفنانة صباح، عقب عقد قران ابنتها على شاب من خارج الوسط الفني

وكانت مفيدة شيحة صورًا من تحضيرات كتب كتاب ابنتها التي ظهرت، عبر الحساب الرسمي لوالدتها على انستجرام، خلال مقطع فيديو في وصلة رقص مع عريسها ووالدتها خلال التحضيرات النهائية قبل عقد قرانهما بساعات قليلة، وعلقت عليه الإعلامية القديرة قائلة:"عقبال ولادكوا جميعًا".



وكانت الإعلامية مفيدة شيحة احتفلت بخطبة ابنتها منة إلى شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي، في أجواء عائلية خاصة غاب عنها أهل الفن والإعلام.