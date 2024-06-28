وزير الرياضة يوجه بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب حريق لوحة كهرباء باستاد الإسكندرية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، السيطرة على الحريق الذي نشب بإحدى غرف المحولات باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية التابع لها الاستاد.

وأوضح أنه تم إلغاء المباراة من قِبل حكم المباراة، لعدم إمكانية إصلاح الكشافين.