الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال عنايت: جهود دبلوماسية كثيرة لتجنب المزيد من التصعيد في لبنان

جمال عنايت
جمال عنايت

قال الإعلامي جمال عنايت، إن لا صوت يعلو فوق صوت التصعيد الإسرائيلي اللبناني، مؤكدًا أن الأمور تزداد سوء بعد الهجمات الأخيرة المتبادلة بين الطرفين.

وأضاف "عنايت"، خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأمور تبدو كما لو كانت متجهة للتصعيد في الحدود الجنوبية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل صرحت بأنها ستعيد لبنان للعصر الحجري مرة أخرى.

ونوه، أننا نرى جهودا دبلوماسية لتجنب الحرب التي ستزيد من الصراع في المنطقة، مضيفًا أن حزب الله أصبح لديه القدرة لضرب الداخل الإسرائيلي وتهديد أهداف داخل العمق الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا أثر لها في الواقع، وفي نفس الوقت يبدو أن الولايات المتحدة قررت أنها لن تتعامل مع بنيامين نتنياهو، بسبب سياسته التي تهدد مصالح الولايات المتحدة.

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