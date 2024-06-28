الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من الكهرباء على حريق استاد الإسكندرية

المهندس إيهاب الفقى
المهندس إيهاب الفقى

كشف المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن حريق استاد الإسكندرية نشب نتيجة خلل في إحدي لوحات الكهرباء الداخلية والتي تم توريدها عبر إحدي شركات المقاولات الخاصة، وأكد: “ليس لنا أي شأن بها ولم نقوم بتوريدها”.

وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن دور الشركة يقتصر في تللك الفعاليات الرياضية على توفير مولد لعربة البث التلفزيوني فقط لاغير، ولكن منذ الإبلاغ عن حدوث الحريق تم إرسال فرقة تابعة للشركة للمساعدة الفنية في حالة طلب التدخل الفني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة علي حريق نشب باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة  بيراميدز أمام سموحة في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الكهرباء ستاد الإسكندرية بيراميدز أمام سموحة سموحة بيراميدز الإسكندرية

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