بعد غياب عامين.. كاظم يتألق في حفل كامل العدد بالقاهرة الجديدة (صور)

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل الفنان الكبير كاظم الساهر بالقاهرة الجديدة، وهو الأول بعد غياب دام لعامين عن جمهوره المصري.

وقدم كاظم العديد من اغانيه الساحرة التي الهمت الحاضرين بسحر كلماتها والتي كتبها اكبر الشعراء بعالمنا العربي، وسط تصفيق حاد من قبل حاضري الحفل الذين قام الساهر بشكرهم على حفاوة الاستقبال، كما شكر الشعب المصري بشكل عام .

الحفل رفع لافته كامل العدد بتواجد جمهور الساحر من مختلف الجنسيات من مختلف دول العالم العربي .

جوله غنائية لكاظم الساهر في العالم

ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج عن ألبومه الجديد "مع الحب" الذي أُطلق في فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب، وكان اخر حفل بمصر منذ عامين الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية بعد غياب امتد لـ14 عاماً .

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