رئيس "كهرباء الإسكندرية" يعلق على حريق الاستاد أثناء مباراة سموحة وببراميدز

قال المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن الحريق الذي اندلع داخل ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، مساء اليوم خلال مباراة سموحة وببراميدز، نتج عن حدوث خلل في إحدى لوحات التحكم بالاستاد، والتي تقع تحت إشراف إدارة ستاد الإسكندرية.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تم الدفع بفريق من شركة كهرباء الإسكندرية لتقديم المساعدة الفنية في حال تطلب الأمر ذلك، من الفريق الفني الموجود عقب حدوث الحريق للدعم، مؤكدًا أن لوحات التحكم الداخلية تابعة للاستاد وليست تحت إشراف الشركة.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز المقامة على استاد الإسكندرية في الجولة الـ28 من بطولة الدوري، بعد نشوب حريق في محيط الملعب.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بعد تقدم سموحة في الدقيقة 15 عن طريق حسام حسن وتعادل فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع، وبعد مرور 6 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، نشب حريق داخل غرفة تحكم الكهرباء بالملعب، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف المباراة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة علي حريق نشوب باستاد الاسكندرية، أثناء سير مباراة بيراميدز أمام سموحة في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا، بالجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين.

وفور بداية الشوط الثاني، نشب حريق داخل أحد غرف التحكم بملعب ستاد الإسكندرية، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة، لحين السيطرة على الحريق.

تلقت مديرية امن الاسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية بنشوب حريق بستاد الإسكندرية أثناء مباراة براميدز وسموحة.

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية الميدانية بمعداتها وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل بغرفة التحكم اثر حدوث ماس كهربائى بأحد أبراج الإنارة أثناء الشوط الثانى فى الدقيقة الرابعة شب حريق بالغرفة؛ مما أسفر عن خروج دخان وتطاير الحريق، حدث حالة من الهرج والمرج الفزع بين المواطنين واللاعبين، انتقل سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة.