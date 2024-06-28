الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى بكري: الشعب نزل في 30 يونيو وخاض الرئيس السيسي أزمات وواجه تحديات

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تحتفل بعد غد الأحد بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، معبقا: "11 سنة مرت مصر واجهت فيها أزمات متعددة".

أكد مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تمضي نحو الحرب الأهلية قبل ثورة 30 يونيو.

وتابع مصطفى بكرى، أن الرئيس السيسي حينما كان وزيرا للدفاع قال جملة "مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا وحينها شعرنا بالتفاؤل والأمل خلال فترة الظلام بحكم الإخوان".

وأضاف مصطفى بكرى: الشعب نزل في 30 يونيو وخاض الرئيس السيسي أزمات وواجه تحديات وحروب داخليا وخارجيا، والثورة انتصرت وبدأت الدولة تبني مشروعات ومؤسسات بالتزامن مع إنهاء الإرهاب في سيناء.

وتابع مصطفى بكري قائلا: "كل عام وقائد المسيرة في 3 يوليو وجيشنا وشرطتنا وقضاؤنا والشعب بألف خير".

مصطفى بكرى حقائق وأسرار قناة صدى البلد صدى البلد

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