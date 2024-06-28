مدحت الكمار: 30 يونيو أوقفت المد الإخواني لتحويل مصر إلى دولة متطرفة

قال مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرا ممتدا في الدولة المصرية، ولم تقف عند حد إنهاء حكم الإخوان الإرهابيين والقضاء على مخططاتهم، ولكنها أعادت لمصر ريادتها في المنطقة وطبيعتها كدولة مدنية مستنيرة، تقوم على حضارة من آلاف السنين.

ولفت "الكمار" في تصريحات له، إلى أن ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا في مجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر وأسست قواعد الجمهورية الجديدة، والانطلاق نحو تنمية شاملة وازدهار في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن الميزة الكبرى لثورة 30 يونيو ان وعى المصريين أوقف مد الدولة الدينية المتطرفة في مصر وأجهض مخطط الفتنة الطائفية واعاد للوطن وحدته التاريخية ولحمته.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه وفي الذكرى الـ11 للاحتفال بثورة 30 يونيو فإن مصر تعيش في أمن وآمان واستقرار ولم تتعرض طوال السنوات الماضية لهزات أمنية او سياسية عنيفة، بل انطلقت نحو المستقبل بخطط واعدة يقودها الرئيس السيسي.

وشدد “الكمار” أن ثورة 30 يونيو أجهضت محاولات الإخوان طمس هوية مصر وأخونتها، وبناء تحالفات إرهابية مضرة بمصلحة الوطن، والدخول بها في مسار أسود. فهى ثورة تعبر عن عزة وكرامة المصريين.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن قيمة ثورة 30 يونيو تتزايد مع رؤية مشاهد الدمار والانقسام والحروب في المنطقة. ساعتها يتأكد للجميع انها كانت حتمية وان دور الرئيس السيسي والجيش المصري العظيم كان محوريا وفارقا لتأكيد نجاحها.