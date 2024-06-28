كيف ساهمت ثورة 30 يونيو بالقضاء على المناطق غير الآمنة بمصر؟.. أستاذ تخطيط يجيب

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن مصر كان بها 360 منطقة غير آمنة تهدد حياة المواطنين والصحة العامة، مؤكدًا أن الدولة وضعت خطة بحيث تكون خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وكانت البداية فى عام 2014 بعمل خطة لإزالة جميع المناطق العشوائية والتخلص منها فى 2020.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، خلال العشر سنوات الماضية، وضعت الدولة خطة بحيث أنها تتخلص من هذه المناطق على مخططين أساسيين، الأول وهو عملية التجديد للمناطق التي كانت موبوءة بالكامل وخطورتها عالية مثل منطقة تل العقارب أو بطن البقرة أو بعض المناطق في الفسطاط، وبالتالي كان لابد من عملية التجديد الحضري الشامل، وكانت هناك مشكلة أخرى في هذا الأمر، أن هذه المناطق تعتبر قريبة من العمران الأثري والمناطق ذات القيمة.

وأكد سعيد حسانين انه تم التعامل مع 192 منطقة بالتطوير أو التجديد الحضرى وتم إخراجها من المناطق غير الآمنة، موضحا أن 2 مليون مواطن كانوا يعيشون فيها استفاد من تطويرها، لافتا إلى أن الدولة عملت على توفير جميع الخدمات الناقصة وجميع الشبكات المرفقية الضرورية للحياة.

