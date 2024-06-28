وزير الاتصالات يكرم الفائزين فى مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات (صور)

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلاب الجامعات المصرية الفائزين فى مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2023- 2024، التى استضافتها مؤخرا مدينة شينزن الصينية، وشارك فيها أكثر من 170 ألف طالب من 2000 جامعة وكلية يمثلون ما يزيد عن 80 دولة حول العالم، وحققت خلالها ثلاث فرق مصرية الفوز فى عدد من المجالات التكنولوجية المتقدمة هى: السحابة والحوسبة ومسابقة الابتكار.

وتعد المسابقة منصة لتطوير المهارات والابتكار المطلوبة للتميز فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعين للوزارة؛ مع شركة هواوى لتدريب الشباب المصرى المشارك فى المسابقة.



وفاز في المسابقة 12 طالبا مصريا، حيث حصل على المركز الأول في مجال السحابة: أمير محمد من جامعة المنصورة، وعمر أكرم من الكلية الكندية (CIC)، ومحمود همام من جامعة القاهرة.

كما جاء في المركز الأول في مجال الحوسبة: أحمد محمد إبراهيم من جامعة المنصورة، ويوسف محمود من جامعة 6 أكتوبر، وأميرة أحمد من جامعة القاهرة، كذلك فاز أيضا بالمركز الأول في مسابقة الابتكار فريق جامعة القاهرة الذي ضم كلا من أحمد مجدي وأحمد أيمن ومحمد عزت.

وحصل على المركز الثاني في مجال الشبكات: نادر محمد من جامعة السويس، وأحمد سعد من كلية الهندسة بنها، وعلاء عبد الفتاح من الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا.



وخلال لقائه مع الفائزين؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت بالإنجاز الذى حققه شباب مصر فى المسابقة؛ موجها لهم التهنئة على ما حققوه، متمنيا لهم المزيد من النجاحات فى مستقبلهم العملي.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن بناء القدرات الرقمية يعد محورا رئيسيا فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن توافر قاعدة من الكفاءات الرقمية يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم والتنمية فى كافة المجالات فى المجتمعات.

وأكد “طلعت” أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستمرة فى تقديم المزيد من برامج بناء القدرات الرقمية باعتبارها الركيزة الرئيسية لتحقيق التقدم فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت الشكر للقائمين على تدريب الشباب الفائزين بالمسابقة على الجهد المبذول والذى كان له دورا فعالا فى نجاح وتقدم الفرق المصرية المشاركة فى هذه المسابقة العالمية.



وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوى العالمية معربا عن تطلعه إلى عقد المزيد من مثل هذه المسابقات لرعاية الشباب فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



واشار الشباب إلى أهمية التدريب الذى تلقوه من خلال المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لإعدادهم للالتحاق بالمسابقة والتبارى مع الفرق المنافسة؛ كما أثنى شباب الفائزين على الدورات التدريبية التى حصلوا عليها ضمن مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى ساهمت بشكل كبير فى صقل مهاراتهم الرقمية.



و أعرب جيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، عن فخره بالتأثير الكبير الذى حققته المواهب المصرية الشابة فى مسابقة هواوى العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائلًا: "سعداء بالاحتفال بالمواهب المصرية الشابة، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى منحنا هذه الفرصة للاحتفال بهذا الإنجاز العظيم.

وأشار إلى أهمية دعم وتوجيهات الوزير فى تحقيق هذا الإنجاز، الأمر الذى يؤكد حرص هواوى على تنفيذ رؤيتها المتمثلة فى دعم وتمكين مهارات المواهب الشابة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار الـ 24 عامًا الماضية.

وأضاف: "حتى الآن، نجحنا فى الوصول لتدريب وتأهيل أكثر من 35 ألف طالب وطالبة فى مجالات مختلفة بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وعلم الشبكات، من خلال 107 أكاديمية لتعليم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داخل أكثر من55 جامعة مصرية، كما سنواصل التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم ورعاية الكوادر التكنولوجية من شباب مصر الموهوبين والمساهمة فى اعداد جيل جديد قادر على تعزيز صدارة مصر فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التحول الرقمى والنمو الاقتصادى فى مصر."

جدير بالذكر أن مسابقة هواوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات انطلقت فى 2015، وتستهدف رعاية وتنمية المواهب الشابة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.