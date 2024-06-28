عمرو فاروق: جماعة الإخوان كانت تعتبر الدولة بمثابة مكافأة لها

قال الدكتور عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الأصولية، إن المنهجيات والأدبيات الفكرية التي وضعت من قبل جماعة الإخوان لها تأثير على الحركة الأصولية بشكل عام، لافتًا إلى أن أفكار سيد قطب وحسن البنا وما تلاهاهم من مروان حديد وغيرهم، كل هذه العناصر أصلت سواء تأصيل فكري أو حركي أو تأصيل تنظيمي.

وأضاف عمرو فاروق خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن هناك قيادات تنظيمية كان لها أثر في بناء التنظيمات داخل سوريا والجزائر والعراق وليبيا، كل هذه العناصر منهجيتها التنظيمية والحركية مستمدة من مشروع جماعة الإخوان.

وأوضح الدكتور عمرو فاروق، أن جماعة الإخوان كانت تعتبر الدولة المصرية بمثابة المكافأة لها وأن مصر جزء من التنظيم.