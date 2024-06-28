خبير: الوضع في أوكرانيا لا يمكن معالجته عسكريًا

قال الدكتور ياسين الرواشدة خبير شؤون شرق أوروبا، إن أي تقدم على جبهة القتال لصالح أوكرانيا فسيعجل في إقناع روسيا بأن استمرار الحرب ليس في صالحها، وعلى أي حال فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الوضع في أوكرانيا لا يمكن معالجته عسكريًا.

وأضاف الرواشدة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي تقدم على الجبهة فإنه سيساهم في تليين موقف الطرف الآخر ليقبل بحلول سلمية، مشيرًا إلى أن روسيا تقدم حلول سلمية صعبة غير مقبولة للأوكرانيين وبالتالي تظل المواقف السياسية متباعدة جدًا، لذلك التقدم النسبي لأوكرانيا على جبهة القتال لعله يدفع روسيا بأن تقبل بحل الوسط أو حلًا مقبولًا يدفع إلى مفاوضات وفي النهاية التواصل إلى حل سلمي.

وأوضح أن العمل العسكري يجب أن يهدف إلى تليين الموقف الروسي ليقبل وبحلول وهذا هو الحدث الاستراتيجي الذي يجب أن يكون.

