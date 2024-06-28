حملة موسعة لغلق وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في أكتوبر الجديدة

شن صندوق الاسكان الاجتماعي بالتعاون مع جهاز اكتوبر الجديدة حملة موسعة ضد الوحدات المخالفة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، وبالتنسيق مع المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة وشرطة التعمير لمتابعة موقف الوحدات المخالفة بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة زهراء اكتوبر الجديدة (800 فدان سابقا).

ووجه جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة صباح اليوم الجمعة، حملة مكبرة ضد الوحدات المخالفة مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة اكتوبر الجديدة من قبل لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الإجتماعي تحت اشراف الدكتور شريف شحتة ومعاون رئيس الجهاز مهندس محمد عبد السلام وبتأمين قوة من شرطة التعمير تحت اشراف العميد ضياء سعد والعميد محمد بهجت ومسئولى إدارة الأمن بالجهاز.

وتفقدت الحملة عدد كبير من وحدات مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدينة وحررت 46 محضرً للوحدات المخالفة ومن ثم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما ناشد جهاز المدينة قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني.