قيادي بحزب العدل: ارتفاع صادرات القطاع بداية عهد جديد للزراعة المصرية

أكد إسماعيل الشرقاوي مساعد رئيس حزب العدل للشئون الزراعية، أن القطاع الزراعي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاد الدولة المصرية، وهو قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني، ويحتاج منا جميعا مزيد من الدعم للمشروعات القومية.

وأشار "الشرقاوي" في تصريحات له، إلى أن صادرات مصر من السلع الزراعية سجلت نحو مليار و430 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس الماضي، ارتفاعا من مليار و240 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 190 مليون دولار، مؤكدا أن رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع فى تصدير المنتجات الزراعية المصنعة المجمدة والمجففة والعصائر،. موضوع فى غاية الأهمية.

وأعرب عن أمنيته بزيادة الاهتمام بالتصنيع الزراعى؛ لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.

واختتم: "القطاع الزراعي في مصر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة".