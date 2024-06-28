الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: تناقض داخل الإدارة الإسرائيلية ونتنياهو مُصر على استمرار التصعيد فى لبنان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال العميد أكرم سريوي الخبير العسكري، إن نتنياهو يعلن أنه يمكن تواصل إلى تسويه ومن جهة أخرى يهدد بالتصعيد وبالدخول إلى لبنان، مؤكدًا أن هذا التناقض الواضح في الإدارة الإسرائيلية له أسباب عديدة، الأول هناك ضغط من المستوطنين الذين تم تهجيرهم من مناطق الشمال.

وأضاف سريوي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك ضغطا أيضا من الجيش الذي لا يريد الدخول في حرب واسعة مع لبنان وهناك ضغط أيضًا من الإدارة الأمريكية، وهذا نوع من الإرضاء للإدارة الأمريكية التي تضغط بقوة وتنصح إسرائيل بعدم الذهاب إلى حرب شاملة مع لبنان. 

وأشار إلى أنه من الواضح أن نتنياهو مصر على متابعة على استمرار الحرب في غزة، وهو يعلم جيدًا أنه لا يمكن الوصول إلى تسوية مع لبنان طالما لم يتم وقف العدوان على غزة، وبالتالي تبقى الأمور تراوح مكانها لا يوجد حل في هذا الإطار.
 

القاهرة الإخبارية نتنياهو ضغط الحرب غزة لبنان

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