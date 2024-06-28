الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ استثمار: ثورة 30 يونيو حافظت على هوية الوطن وأقامت دولة حديثة وقوية

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، إن ثورة 30 يونيو حافظت على هوية الوطن وأقامت دولة حديثة وقوية، مؤكدًا أن اقتصاد مصر تحول من أزمات لإنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف الشوادفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الاحتياطي النقدي ارتفع من 19 مليار دولار عام 2013 إلى حوالي 34 مليار دولار وهو في حالة نمو متزايد، لافتا إلى أن أول خطوة في هذا الأمر القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإصلاح الاقتصادي في 2016.

أوضح الشوادفي، أن الرئيس السيسي عمل على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والذي كان مبنى على اقتصاد ريعي، وتم إعادة المصانع الكبيرة وإنشاء مدن صناعية باستخدام موارد المجتمع وتعظيم قيمتها مما انعكس على حجم الصادرات الكلية والذي تجاوز 50 مليار دولار بعدما كان 16 مليار دولار.

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