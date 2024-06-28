أمجد الوكيل: إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أقل تكلفًة من المصادر الأخري

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن تحديد سعر إنتاج الكيلو وات/ ساعة من المحطة النووية بالضبعة، يتوقف على عدة عوامل، حيث أن تكلفة الكيلو وات /ساعة في الطاقة النووية هي تكلفة اقتصادية مقارنة بمصادر إنتاج الطاقة الأخرى.

وأضاف “الوكيل” خلال ندوة استضافتها "الدستور" بعنوان "دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة"- أن تحديد تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية يعتمد على عدة عوامل بينها العمر الطويل للمحطة الذي يتراوح بين 60 إلى 80 عام ومدها أيضا لـ100 عاما، وذلك يؤدي أن تكلفة الإنشاء المرتفعة من الاساس توزع على عدد كبير من السنوات مما يؤدي إلى خفض تكلفة الكيلو وات ساعة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تكلفة الكيلو وات /ساعة في الطاقة النووية تتميز بعدم تقلب الأسعار نتيجة لأن مساهمة تكلفة الوقود النووي في الكيلو وات ساعة من 5 إلى 10% وليس مثل المحطات التي تدار بمصادر أخري يصل بها مساهمة تكلفة الوقود الأحفوري من 60% إلي 70% وبالتالي فان تقلبات الأسعار في الوقود النووي لا تؤثر على تكلفة الكيلو وات /ساعة.

وأكد “الوكيل” أن ما يميز المحطات النووية أنها تنتج طاقة مستقرة لن تتعرض لتقلبات السعر مثل الوقود الاحفوري وتلك الطاقة المستقرة تستطيع الحفاظ على استقرار الشبكة، حيث لن تعاني من التقلبات في المصدر، لان الطاقة النووية تعمل على مدار الساعة بدوون توقف في الاسبوع 7 ايام وفي اليوم 24 ساعة وبالتالي هي طاقة مستقرة وتحافظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وشارك الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ندوة تحت عنوان "دور الطاقة النووية في دعم أهداف التنمية المستدامة" تلبية لدعوة "الدستور"؛ لتعريف المواطن المصري بالجهود التي تبذلها أجهزة ووزارات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتقدم المحرز بمشروع المحطة النووية بالضبعة ودور المشروع في تحقيق الاستدامة.

حضر الندوة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المهندس محمد رمضان بدوى، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، واللواء يسن صيام، مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن والإعلام، والدكتور محمد دويدار مدير مشروع الضبعة النووي، والمهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد عطية- النائب الأول لمدير مشروع الضبعة النووي.